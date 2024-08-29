Küresel piyasalar, dün Nvidia'nın olumlu bilanço sonuçlarına karşın satış ağırlıklı seyrini sürdürdü.

Kurumsal tarafta ise Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönemde 30 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken, rekor seviyeye ulaştı.

Şirketin net kârı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 168 artarak 16,6 milyar dolara yükselirken, geçen senenin aynı döneminde 25 sent olan hisse başına kârı bu dönemde 67 sente çıktı.

BUGÜN ABD'NİN BÜYÜME VERİSİ BEKLENİYOR

Bugün gözler, ABD'de saat 15.30'da açıklanacak açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksine çevrildi.

FED FAİZİ BEKLENTİSİNDE SON DURUM

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

ALTININ ONSU ARTTI

Altının ons fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2.518 dolardan işlem görüyor.