Kıymetli maden altın, 2025 yılında yatırımcısına öngörülen üstünde getiri sağladı. Küresel ticaret savaşlarının etkisiyle ardı ardına rekor kıran altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta ticaret savaşlarına yönelik gümrük vergileri tarafında indirime gidileceğini belirtmesiyle düşüşe geçti.

Tarihi yüksek seviyesini gören altında ibre tersine dündü. Düşüşün ikinci haftaya taşındığı kıymetli maden fiyatlarında son durum şöyle;

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 4100 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4040 lira, en yüksek de 4121 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4072 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4107 liradan alınırken 4154 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3319 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3268 dolar, en yüksek de 3335 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3293 dolardan işlem görüyor.