Meteorolojik tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Özalp ve Saray ilçelerinde ise gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkili olması öngörülüyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın batı ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için çığ tehlikesi uyarısında bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu

Başkale: Parçalı ve az bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu

Çatak: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu

Özalp: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Gök gürültülü sağanak yağmurlu