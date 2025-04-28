Meteorolojik tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Özalp ve Saray ilçelerinde ise gök gürültülü sağanak yağışlı sistemin etkili olması öngörülüyor.
Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın batı ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için çığ tehlikesi uyarısında bulunarak şu ifadelere yer verdi:
“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:
- İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu
- Edremit: Parçalı ve az bulutlu
- Tuşba: Parçalı ve az bulutlu
- Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu
- Başkale: Parçalı ve az bulutlu
- Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu
- Çatak: Parçalı ve az bulutlu
- Erciş: Parçalı ve az bulutlu
- Gevaş: Parçalı ve az bulutlu
- Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu
- Muradiye: Parçalı ve az bulutlu
- Özalp: Gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Saray: Gök gürültülü sağanak yağmurlu