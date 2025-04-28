Samsun'un Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinin yanında bulunan akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne toprak kayması meydana geldiği ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçları toprak altında kalan 4 kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya, yaralı olarak kurtarıldı.

BABA VE 2 ÇOCUĞUNDAN ACI HABER

Ekipler, baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'ya (5) ulaştı.

Toprak altından çıkarılan baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayağında kırıklar bulunan anne Çiğdem Kaya, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Kaya Ailesi'nin yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a taşındığı ve baba Adem Kaya'nın bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

VALİ TAVLI'DAN AÇIKLAMA

Heyelanın meydana geldiği olay yerinde açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Orhan Tavlı, ailenin araçlarını yıkarken göçük meydana geldiğini söyledi.

Ailenin 4 kişilik olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "Annemizi hastaneye ulaştırdık. Ayağında kırıklar var şu anda ameliyata alındı. Baba ve 2 çocuğunu da göçük altından çıkardık ve hastaneye sevk ettik. Hastaneden aldığımız bilgiye göre baba ve 2 yavrumuzu maalesef kaybettik." dedi.

Tavlı, göçük altında başka bir kişi olmadığını sözlerine ekledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşa acil şifa diledi.

Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.