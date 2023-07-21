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Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, hakem Ali Palabıyık ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Ünal, Palabıyık için "FIFA kokartlı Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı! Bu kararını TFF'ye yazılı olarak bildirdi." ifadelerini kullandı.

Kritik hatalar yapmıştı

1. Lig'de geçen sezonun 35. haftasında Altınordu-Bandırmaspor maçında yaptığı kritik hatalar nedeniyle sezon sonuna kadar görevden el çektirilen Palabıyık'ın üzerindeki baskı nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi.

Ali Palabıyık kimdir?

Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda futbola merak salan Ali Palabıyık, amatör olarak futbola kaleci olarak başladı. 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıktı.

İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşadı.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıktı.

Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşadı.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer aldı.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

ENSONHABER