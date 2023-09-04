Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çeviri gibi kadrolara yapılacak atamalar için ALES sınavı düzenleniyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023 ALES/2) 20 Ağustos'ta yapıldı.

Ardından akademik kariyer yapmak için sınava giren binlerce aday ALES/2 sonuçlarını dört gözle beklemeye başladı.

Sonuçlar açıklandı

Bugün ise beklenen haber duyuruldu. 2023-ALES/2 sonuçları ilan edildi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada; "20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

ÖSYM'nin adresinden ulaşılabilecek

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Ensonhaber