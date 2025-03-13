Van Ferit Melen Havalimanı’nda uçuşların kısıtlanacağı haberlerine tepkiler geliyor.

Havalimanı için yapılan açıklamaların ardından uçuşların kısıtlanmasının doğru bir karar olmadığını belirten Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, konuya dair açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE’DE HAVALİMANLARI BÜYÜTÜLÜRKEN KAPANMADI, VAN HAVALİMANI DA KAPATILMASIN!”

Türkiye’de daha önce tadilata giren diğer havalimanlarında uçuşların planlı şekilde devam ettiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, açıklamasına şu örnekleri verdi:

“İşte Türkiye’de genişletme ve yenileme çalışmaları yapılan havalimanlarının durumu;

İzmir Adnan Menderes Havalimanı: 2006: Yeni dış hatlar terminali açıldı, havalimanı kapanmadı.

2014: Yeni iç hatlar terminali açıldı, operasyonlar devam etti.

Antalya Havalimanı: 2021: Genişletme planlamaları başladı. 2022: Proje süreci başladı. 2025: İlk faz tamamlanacak. Çalışmalar süresince kapanma yaşanmadı.

Sabiha Gökçen Havalimanı: 2023: İkinci pist açıldı. Çalışmalar sırasında havalimanı kapatılmadı.

Ankara Esenboğa Havalimanı: 2023: Kapasite artırımı ve genişleme projeleri başladı. Havalimanı kapanmadı.

Trabzon Havalimanı: 2024: Yeni hizmet binaları açıldı, yeni dış hatlar gelen yolcu terminali yapıldı. Havalimanı kapanmadı.

Van Ferit Melen Havalimanı (Tam Kapatılacak Tek Havalimanı): 2024-2025: Pist yenileme çalışmaları nedeniyle 15 Ağustos - 15 Kasım arasında tamamen kapatılacak. Öncesinde 1 Mayıs - 15 Ağustos arasında kısmi kapanmalar olacak.”

Özel, açıklamasında diğer havalimanlarında genişletme çalışmaları sırasında tamamen kapanma yaşanmazken, Van Ferit Melen Havalimanında pist çalışmaları nedeniyle tam olarak kapanmaya gidilmesinin bölge halkı için ciddi bir mağduriyet yaratacağını söyledi.