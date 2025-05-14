Artı Değer Van Spor FK ile Motolux 68 Aksarayspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 2. Tur rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Aksaray’da oynanacak olan maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sayfasında Play-Off maçlarının canlı yayınlanacağı bilgisini paylaştı. Canlı yayınlanacak maçlar arasında Motolux 68 Aksarayspor- Artı Değer Van Spor FK maçı da yer alıyor.

Nesine 2. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmasında deplasmanda Menemen Futbol Kulübüne konuk olan temsilcimiz 3-1’lik skorla sahadan galibiyetle ayrılıp 2. Tura yükselmişti.

2. Tur ilk karşılaşmasında Motolux 68 Aksarayspor’u konuk eden kırmızı siyahlı ekip, sahasında oynadığı ilk karşılaşmada 2-2 kalarak tur şansını Aksaray’da oynanacak olan rövanş maçına bırakmıştı.

KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK!

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur rövanş maçı Aksaray Dağılgan Stadında oynanacak. 16 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşma HT Spor TV’den canlı olarak sporseverlere ulaştırılacak.

EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİZ OYNAYACAK!

Karşılaşmada ev sahibi takım Motolux 68 Aksarayspor seyircisiz oynayacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin rakibine, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından daha önce oynadığı karşılaşmada taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti. Verilen seyircisiz oynama cezası rövanş maçında uygulanacak.