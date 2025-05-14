Yüzde 75 hibe desteğiyle yürütülen "Hakkari Sebzeciliğini Geliştirme Projesi" ve "Domates Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere toplam 43 bin adet sebze fidesi dağıtıldı. Van Tarım Kredi Kooperatifi tarafından temin edilen fidelerin dağıtımına Çukurca ilçesinde düzenlenen törenle başlandı.

Törende 96’sı erkek, 3’ü kadın olmak üzere toplam 99 üretici fide desteğinden faydalandı. Kadın üreticilere fideler, protokol üyeleri tarafından sembolik olarak takdim edildi.

Fide dağıtım törenine Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hikmet Arslan ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Törenin ardından, ilçede belirlenen 200 metrekarelik bir alana domates, karpuz, patlıcan ve biber fideleri dikildi. Bu uygulama ile bölge iklimine uygun sebze çeşitlerinin verimlilik ve adaptasyon süreçlerinin izlenmesi hedefleniyor.