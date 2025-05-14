Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı doğum verilerine göre ilk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, geçtiğimiz yıl ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,4 ile Tunceli oldu.

Bu ili 29,0 yaş ile Artvin, 28,8 yaş ile İstanbul izledi. Raporda Van’a ait veriler de yer aldı. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu iller ise 24,4 ile Şanlıurfa ve Muş oldu. Bu illeri 24,5 yaş ile Ağrı, 25,2 yaş ile Gaziantep izledi.

2024 yılı raporuna göre, Van’da ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 25,7 yaş olarak açıklandı. Van’a dair 2019-2024 yılları arasındaki verileri içeren raporda, 2019 yılında ortalama anne yaşı 24,1 yaş iken, 2020’de 24,4 yaş, 2021’de 24,9 yaş, 2022’de 25,0 yaş ve 2023’te 25,5 yaş olarak kaydedildi. 2024 yılında ise bu yaş 25,7 yaş olarak belirlendi.

2019’da Van’da ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 24,1 iken, 2024’te bu yaş 25,7’ye yükseldi. Bu, 5 yılda 1,6 yaşlık bir artış anlamına geliyor. Van’da 5 yıllık periyotta ilk doğumda ortalama anne yaşı yaklaşık yüzde 6,64 artmış oldu.

2024 yılı doğum verilerine göre, Van, ilk doğumda ortalama anne yaşı en genç iller arasında Türkiye genelinde 12. sırada yer aldı.