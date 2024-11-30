Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gazipaşa'ya 73,72 kilometre mesafede olan depremin 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD: "Olumsuz bir durum bulunmuyor"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (74 km) saat 22.13'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadesi kullanıldı.

Valilik açıklaması

Antalya Valiliği, depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 22.13'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Deprem, Gazipaşa ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.