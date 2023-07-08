WanHaber-Özel / Fatma Öztürk

Van’ın önemli tarihi ve turistik yerlerinden biri olan Akdamar Adası, yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak adreslerinden biri oluyor.

Yaz ayıyla beraber yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan adada, havaların ısınmasıyla birlikte bazı noktalarında oluşan kötü koku ve çöp görüntüleri ziyaretçileri rahatsız etti.

Arkadaş grubuyla beraber Akdamar Adası’na ziyarete giden bir vatandaş, konuyla alakalı rahatsızlığını sosyal medyadan dile getirdi.

Sosyal medya üzerinden dile getirilen konuya ilişkin açıklama yapan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Twitter hesabı üzerinden, “Ada üzerindeki yetki, görev ve sorumluluk tamamen Kültür Turizm İl Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne aittir. Söz konusu kirlilik bizleri de ziyadesiyle rahatsız etmiş olup, yetkililer ile iletişime geçilmiş ve sorunun giderileceği sözü verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

İlgili kurumların adada gerekli temizliği yapması istenirken, ziyaretçilerin de daha duyarlı davranarak çöpleri gelişigüzel ortalığa atmaması ve tarihi ve turistik mekânlara sahip çıkması gerektiği kaydedildi.