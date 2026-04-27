Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, ilkbaharda açan badem ağaçlarıyla güzel manzaralar oluşturdu. Özellikle tarihi kilise çevresinde yoğunlaşan çiçeklenme, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Akdamar Adası'nda renk cümbüşü

Doğanın uyanışıyla birlikte yeşilin ve rengârenk çiçeklerin oluşturduğu uyum, fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler ortaya çıkardı. Baharın en güzel tonlarını yansıtan ada, hafta sonu yoğunluğu yaşarken, ziyaretçiler hem doğanın tadını çıkardı hem de Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Yetkililer, ziyaretçilerin doğaya zarar vermemeleri ve çevre temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Her yıl bu dönemde farklı bir güzelliğe bürünen Akdamar Adası, doğaseverlerin ve fotoğraf meraklılarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

İstanbul'dan geldiklerinin ifade eden Aysel Cenikli, "Van, Kars, Erzurum turuna çıktık. Ama Van'ı çok beğendim. Çok güzel bir yer. İlk defa geldim ama çok pişman oldum daha önce gelmediğime. Çok güzel bir yer gerçekten. Hele ağaçlara bayıldık. Kilise çok güzel. Çok hoş. Her şey çok güzel"