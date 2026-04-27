İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 19 yıl geçti. Bu girişim, doğrudan millet iradesini hedef alan, demokratik meşruiyeti yok sayan bir vesayet teşebbüsü olarak tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. O gece verilen cevap netti.

Türkiye, artık vesayet odaklarının hizaya sokabileceği bir ülke değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlı ve onurlu duruş, yalnızca bir siyasi refleks değil; devlet ile millet arasındaki bağın sarsılmazlığının açık bir ilanıdır.

15 Temmuz’da ise milletimiz, lideriyle birlikte darbecilere tarihe geçen bir ders vermiş; iradesine ve vatanına sahip çıkmıştır. Demokratik meşruiyetin dışına çıkan hiçbir girişim, hiçbir darbe millet iradesinin yerine geçemez. Türkiye’nin istikameti milletin iradesidir. Bu irade ne tartışmaya açıktır ne de herhangi bir odağın müdahalesine bırakılabilir" dedi.