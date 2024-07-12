Akbank'tan Kaçırılmayacak Kampanya!

Akbank, müşterilerine özel büyük bir çekiliş kampanyası başlattı. Bu kampanya ile 9 adet iPhone 14, 15 adet 20.000 TL değerinde Vivense hediye çeki ve 10 adet 10.000 TL değerinde Petrol Ofisi hediye çeki kazanma fırsatı sunuyor. İşte kampanyanın detayları ve katılım şartları...

Nasıl Katılabilirsiniz?

Akbank müşterileri, Akbank Mobil uygulaması üzerinden kolayca kampanyaya katılabilirler. Katılım için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir:

Akbank Mobil uygulamasına giriş yapın. Kampanyalar menüsünden "Yaza Merhaba Çekiliş Kampanyası"na katılın. Katılım sağladığınızda aşağıdaki şekilde çekiliş hakkı kazanırsınız: Kampanyaya katılım ile 5 çekiliş hakkı.

Kampanya süresince yeni bir otomatik fatura ödeme talimatı vererek 10 çekiliş hakkı.

Akbank Kart ile yapacağınız her harcama ile 10 çekiliş hakkı daha.

Toplamda 25 çekiliş hakkı kazanabilirsiniz.

Kampanya Süresi ve Koşulları

Kampanya, 24 Mayıs - 21 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle 34 talihli belirlenecektir. Ödüller şu şekildedir:

9 adet iPhone 14

15 adet 20.000 TL değerinde Vivense hediye çeki

10 adet 10.000 TL değerinde Petrol Ofisi hediye çeki

Katılım Şartları ve Detaylar

Kampanyaya sadece 24 Mayıs 2024 tarihinden önce Akbank Mobil'den Akbank müşterisi olanlar katılabilir.

Katılım, en fazla 25 çekiliş hakkı ile sınırlıdır.

Otomatik fatura ödeme talimatı ve Akbank Kart ile yapılan harcamalar çekiliş haklarını artırır. Ancak, bu işlemlerin iptal edilmesi durumunda çekiliş hakları da iptal edilir.

Kampanyaya yalnızca SMS, e-posta, Akbank Mobil veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla bilgilendirilen Akbank müşterileri katılabilir.

Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz.

18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz.

Akbank'ın "Yaza Merhaba Çekiliş Kampanyası" ile kazanma fırsatını kaçırmayın! Detaylı bilgi ve katılım için Akbank Mobil'e göz atmayı unutmayın. Unutmayın, kazanmak için bir çekiliş bile yeterli olabilir!