Türkiye’de akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte akaryakıt piyasasında dalgalanma sürüyor.

Bu dalgalanmaların gölgesinde LPG’ye gece yarısı 42 kuruşluk zam geldi.

Zam, pompa fiyatlarına yansırken, benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’de Akdeniz piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuruna bağlı olarak rafineri çıkış fiyatlarına göre belirleniyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV dahil edilerek pompa fiyatı oluşturuluyor.