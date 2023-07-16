Brent petrol ve dövizdeki artış, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde akaryakıtta Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmişti.

KDV'nin yükselmesinin ardından benzin ve motorine art arda zamlar yapıldı.

Şimdi ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarına artış yapıldı.

Litre başı 5 lira fiyat artışı

Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarlarını artıran Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar sonrasında İstanbul’da benzin fiyatı 33 lira 98 kuruş ve motorin fiyatı 31 lira 94 kuruş olurken İzmir'de benzin fiyatı 34 lira 54 kuruş ve motorin fiyatı 32 lira 88 kuruş oldu.

"2016 yılından bu yana vergi artışı yapılmamıştır"

Kararla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştır.

Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri yüzde 50'leri aşan oranlarda düşmüştür.

Benzin ve motorinde 5 TL, LPG'de 4 TL artış

Ancak günümüzde, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünlerinin ÖTV tutarlarının Cumhurbaşkanı'na verilen yetki sınırları içerisinde güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır. Ensonhaber