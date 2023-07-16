RESUL DİNDAR KİMDİR?

Resul Dindar, 24 Ocak 1982 tarihinde Hopa, Artvin'de dünyaya geldi. Halk müziği ses sanatçısı olan Resul Dindar 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı.

Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

RESUL DİNDAR ŞARKILARI

Albüm

Divane (2013)

Dalgalan Karadeniz (2014)

Aşk-ı Meşk (2017)

Single

Kendine İyi Bak (2011)

Sorma (2016)

Hiç (2016)

Güzelliğin On Par'etmez (Murat Çorak ile) (2016)

Öptüm (2017)

Eyvallah (2018)

Yangın Yeri (2018)

Sevdam ile Beraber (2019)

Yaşlan Benimle (2020)

Hiç (Remix) (2020)

Kapundaki Nar Midur? (Aslıhan Güner ile) (2020)

En Sonum (2020)

Duman Aldi Dağlara (2020)

Sırdaş (2021)

Çift Jandarma (2021)