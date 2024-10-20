Akaryakıt Fiyatlarında Düşüş Başlıyor

22 Ekim Salı günü itibarıyla, benzin grubunda 1 lira 87 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 65 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu indirimler, akaryakıt maliyetleri üzerindeki baskıyı hafifleterek, sürücülerin yüzünü güldürecek.Yeni fiyat düzenlemesi ile birlikte, İstanbul’da benzinin litresi 42 lira 69 kuruş, motorinin litresi ise 41 lira 85 kuruş olarak satışa sunulacak. Bu değişim, birçok vatandaşın akaryakıt giderlerini önemli ölçüde düşürecek ve günlük yaşamda bir nebze olsun rahatlama sağlayacak. İndirimlerin, akaryakıt istasyonlarında ne zaman devreye gireceği merak konusu olurken, birçok sürücü bu fırsatı değerlendirmek için istasyonlara akın edebilir.

Fiyatların Belirlenme Süreci

Akaryakıt fiyatlarının nasıl belirlendiğine gelince; Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz piyasasında işlenmiş ürünlerin ortalama fiyatları ile dolar kurundaki değişimler, rafineriler tarafından fiyatlandırma için kullanılıyor. Dağıtım firmaları, rekabet ve serbest piyasa koşullarına bağlı olarak fiyatlarda küçük farklılıklar yaratabiliyor.