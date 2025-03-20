İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasalar adeta alevlenmişti. Doların 41 lira; euronun 45 lirayı görmesi ile tarihi anlara tanıklık edilmiş oldu. Döviz kurundaki bu hızlı yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında da zam beklenmeye başladı.

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabı üzerinden akaryakıta zam geleceğini açıkladı. Aydilek, ekonomik fatura netleşiyor diyerek akaryakıt tabelasının ne zaman değişeceğini açıkladı.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarının sık sık değişmesi araç sahiplerinin yakından takip etmesine neden olurken yeni zammın pompaya ne zaman yansıyacağı araştırılmaya başlandı. Yapılacak zammın ne kadar olacağı ise araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Aydilek, X hesabı üzerinden, "Dar ve sabit gelirliyi ağır bir geçim sorunuyla karşı karşıya bırakan yaklaşık 2 yılın ardından yaşananların ilk ekonomik faturası netleşiyor" diyerek benzinin, motorinin, LPG'nin ne zaman zamlanacağını duyurdu.

HEPSİNE ZAM GELİYOR

Kur farkını işaret eden Aydilek, benzine Salı günü 1 lira 30 kuruş, motorine Çarşamba günü 1 lira ve Perşembe günü otogaza 65 kuruş zam geleceğini açıkladı.

Aydilek'in paylaşımı şu şekilde:

"Dar ve sabit gelirliyi ağır bir geçim sorunuyla karşı karşıya bırakan yaklaşık 2 yılın ardından yaşananların ilk ekonomik faturası netleşiyor. Kur farkı nedeniyle salı günü benzine 1,30 TL, çarşamba günü motorine 1 TL ve perşembe günü de otogaza 65 kuruş zam bekleniyor"