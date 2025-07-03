emmuz 2025 ÖTV zammının belli olmasıyla beraber, akaryakıtta yine tabela değişecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 dönemine ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 24,45, aylık yüzde 2,46 arttı.
Özel Tüketim Vergisi'nde de (ÖTV) otomatik artış gerçekleşti.
ÖTV ZAMMI BELLİ OLDU
Bugünden geçerli olacak şekilde benzine 2,26 lira, motorine 2,12 lira, otogaza ise 97 kuruş ÖTV zammı geldi.
NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
ÖTV artışına neden olacak oranlar Yİ-ÜFE rakamlarının aylık kümülatif toplamlarına göre belirleniyor.
Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12,92 olarak gerçekleşmişti.
Kaynak: Ensonhaber