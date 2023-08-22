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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte Türkiye'de sürekli değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarını aşağıya çekecek kritik bir gelişme yaşandı. Irak petrol bakanı Hayan Abdel-Ghani, ihracatın yeniden başlaması için bugün Türkiye'ye geldi.

PETROL BAKANI TÜRKİYE'DE

Türkiye-Irak arasında 25 Martta yaşanan krizin ardından Irak petrol bakanı Hayan Abdel-Ghani, bugün Türkiye'ye geliyor. Reuters'ın Irak petrol bakanlığındaki bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre Iraklı bakan, Türk mevkidaşı ile Irak'ın kuzeyinden Türkiye'nin Ceyhan limanına petrol ihracatının yeniden başlaması başta olmak üzere enerji ile ilgili konuları önemli konuları görüşecek.

Irak'ın kuzeyindeki petrol ihracatı faaliyetleriyle ilgili bilgi sahibi olan petrol bakanlığından bir kaynak, "Irak'ın petrol bakanı, petrol ihracatının gecikmesine neden olan engelleri ve devam eden sorunların nasıl çözüleceğini konuşmak üzere Türkiye'de" dedi.

TÜRKİYE MART AYINDA PETROL AKIŞINI KESTİ

Türkiye, Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) arbitrasyon davasında Irak'a tazminat cezası ödemesi yönünde karar vermesinin ardından 25 Mart'ta Irak'ın kuzeyi ile Türkiye arasındaki boru hattı üzerinden günlük 450 bin varil petrol ihracatını durdurmuştu.

BAKAN FİDAN'IN BAĞDAT ERBİL TURU BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasındaki işbirliğine yönelik somut adımlar için 22-24 Ağustos 2023 tarihlerinde Bağdat ve Erbil'i kapsayacak şekilde Irak'a önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

HABER7