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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde konuştu. 2023 seçimlerinin ardından 2053 hedefine odaklandıklarını belirten Erdoğan, "Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha hedeflerine sabitledik hem de ekonomiyi toparlayacak mekanizmaları devreye aldık" diye konuştu. Erdoğan müteahhitlik sektörünün uluslararası çaptaki hedefiyle ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"KÜRESEL SEKTÖRÜN YÜZDE 10-15'İNDE SÖZ SAHİBİ OLABİLİRİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yurt dışında ziyaret ettiğimiz ülkelerde müteahhitlerimiz tarafından hayata geçirilen projelerimizi görüp duydukça gururlanıyoruz.

Önümüzdeki 10 yılda küresel müteahhitlik hizmetleri sektörünün en az yüzde 10-15'inde söz sahibi olmamızın önünde hiçbir engel göremiyoruz. Savunma sanayiinde nasıl kısa sürede büyük sıçrama yaptıysak müteahhitlik sektöründe de mevcut iş hacmi ve ciromuzu hızla katlayarak büyütmemiz mümkündür.

Müteahhitlik bereketli bir sektördür. Kendini bu alanda ispatlayan pek çok firmanın pek çok alanda başarılı yatırımlara imza attıklarını biliyoruz.

Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümüne ulaştığımız bu yıl 2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053'e diktik.

"ÇOK DAHA BÜYÜK KAZANÇLAR SAĞLAYACAKLAR"

Etki alanı her geçen yıl daha da genişleyen bir ülke olarak diğer hususlarla birlikte imar ve inşa sorumluluğumuz da artıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren çok daha fazla sayıda firmamızın bu listelerde yer alarak çok daha büyük kazançlar sağlayacaklarına inanıyorum. Bundan sonra da yanınızda yer alacağımdan şüpheniz olmasın.

EKONOMİ MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Hangi görünüm altında gerçekleşirse gerçekleşsin maruz kaldığımız her saldırının, giriştiğimiz her mücadelenin bir boyutu da ekonomi olmuştur. Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik.

Sorunlarımızın bir kısmının elbette iktisadi dayanakları vardır. Ama emin olun ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli bir kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü. Yurt dışında iş yapan firmaların temsilcileri olarak bu tabloyu sizlerin çok daha iyi görebildiğine inanıyorum.

"EKONOMİYİ TOPARLAYACAK MEKANİZMALARI DEVREYE ALDIK"

Ekonomide kendi gerçeklerimize uygun tedbirler geliştirererek yolumuza devam ediyoruz. Elbette her mücadelenin bir bedeli oluyor. Seçim öncesi ekonomi üzerinden ülke siyasetini dizayn etme girişimlerine bir kez daha şahit olduk. Milyarlarca doların kullandığı, yalanların kol gezdiği bu dönemi geride bıraktık. Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha hedeflerine sabitledik hem de ekonomiyi toparlayacak mekanizmaları devreye aldık.

"HAYAT PAHALILIĞINI ÇÖZMEK İÇİN YOĞUN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Tahkim ettiğimiz güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları milyarlarca dolarlık kaynağı ülkemize akıtmaya başladı. Vatandaşlarımızın ve firmalarımızın yastık altında tuttuklarını tasarruflarını harekete geçirdiklerini görüyoruz. İnşallah çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz. Hayat pahalılığını çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum.

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