AK Parti Van’da Büyükşehir Belediye Başkan Adayını geçtiğimiz günlerde Abdulahat Arvas olarak açıklarken, gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti.

İlçe belediye başkan adaylarının isimleri de bugün belli oldu. AK Parti Van ilçe belediye başkan adaylarını yarın düzenleyeceği programla resmen açıklayacak.

İşte AK Parti’nin yarın açıklayacağı Van ilçe belediye başkan adaylarının isimleri;

İpekyolu: İsa Berge

Edremit: İsmail Say

Tuşba: Süleyman Oflas

Bahçesaray: Remzi Orhan

Çatak: Abdurrahman Şeylan

Gevaş: Murat Sezer

Gürpınar: Hayrullah Tanış

Başkale: Lokman Ertuş

Erciş: Fatih Çiftçi

Çaldıran: Ferman Yıldırım

Muradiye: Yıldırım Ağaoğlu

Özalp: Atakan Gönülçeken

Saray: Mehmet Çelebi

Kaynak: Wanhaber / Fatma Öztürk