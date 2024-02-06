AK Parti Van’da Büyükşehir Belediye Başkan Adayını geçtiğimiz günlerde Abdulahat Arvas olarak açıklarken, gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrilmişti.
İlçe belediye başkan adaylarının isimleri de bugün belli oldu. AK Parti Van ilçe belediye başkan adaylarını yarın düzenleyeceği programla resmen açıklayacak.
İşte AK Parti’nin yarın açıklayacağı Van ilçe belediye başkan adaylarının isimleri;
İpekyolu: İsa Berge
Edremit: İsmail Say
Tuşba: Süleyman Oflas
Bahçesaray: Remzi Orhan
Çatak: Abdurrahman Şeylan
Gevaş: Murat Sezer
Gürpınar: Hayrullah Tanış
Başkale: Lokman Ertuş
Erciş: Fatih Çiftçi
Çaldıran: Ferman Yıldırım
Muradiye: Yıldırım Ağaoğlu
Özalp: Atakan Gönülçeken
Saray: Mehmet ÇelebiKaynak: Wanhaber / Fatma Öztürk