ürkiye, tarihi 2023 seçimlerini atlattı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandığa giden seçmenler, 14 Mayıs’ta milletvekili, 28 Mayıs’ta da cumhurbaşkanı seçimini yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17’nci zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, AK Parti ve Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu kazandı.
Seçimlerin sonuçlanmasının ardından partiler Meclis'teki grup yönetimlerini belirlemeye başladı.
İŞTE AK PARTİ'NİN MECLİS GRUP YÖNETİMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK toplantısı sonrası AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu.
Buna göre, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Abdülhamit Gül Grup Başkanvekili oldu.
Leyla Şahin Usta
ABDULLAH GÜLER'E ÖNEMLİ GÖREV
AK Parti Grup Başkanı görevine ise Sivas Milletvekili Abdullah Güler getirildi.
Muhammet Emin Akbaşoğlu
Bahadır Yenişehirlioğlu
Abdulhamit Gül
Abdullah Güler
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