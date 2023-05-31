ürkiye, tarihi 2023 seçimlerini atlattı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandığa giden seçmenler, 14 Mayıs’ta milletvekili, 28 Mayıs’ta da cumhurbaşkanı seçimini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17’nci zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, AK Parti ve Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu kazandı.

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından partiler Meclis'teki grup yönetimlerini belirlemeye başladı.

İŞTE AK PARTİ'NİN MECLİS GRUP YÖNETİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK toplantısı sonrası AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu.

Özlem Zengin

Buna göre, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Abdülhamit Gül Grup Başkanvekili oldu.

Leyla Şahin Usta

ABDULLAH GÜLER'E ÖNEMLİ GÖREV

AK Parti Grup Başkanı görevine ise Sivas Milletvekili Abdullah Güler getirildi.

Muhammet Emin Akbaşoğlu

Bahadır Yenişehirlioğlu

Abdulhamit Gül

Abdullah Güler

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