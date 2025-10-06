Sabah saatlerinde İpekyolu ilçe binasında gerçekleştirilen mahalle başkanları toplantısına AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Genel Merkez İl Koordinatörü Mehmet Erdoğan ve İpekyolu ilçe teşkilatı 22 merkez ve 30 kırsal mahallenin mahalle başkanları katıldı. Öğleden sonra yapılan İl Danışma Meclisine de ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, il ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, “İpekyolu ilçemiz için sıklıkla kullandığım bir tabirdir bu; ‘İpekyolu Van’ın kalbi konumundadır.’ Gün içerisinde nüfusu iki katına çıkan ilçemiz, ilimizin en büyük ilçesi, ticaret ve alışveriş merkezi olarak bilinmektedir. Hem araç trafiğinin hem de insan trafiğinin en yoğun yaşandığı ilçemiz, turistlerin de en yoğun uğrak yeridir. Saha çalışmalarında büyük bir özveriyle çalışan İpekyolu ilçemiz, her hafta mutlaka hane ziyaretleri yaparak vatandaşlarımızın sorun ve önerilerini bizlerle paylaşmaktadır. Bizim AK Parti teşkilatı olarak bütün gayemiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda ilerleyerek onun taşıdığı bayrağı, yüklendiği hak davayı daha da ileriye taşımak ve daima vatandaşlarımızla hemhal olmaktır” dedi.

Arvas; “Siyasi şuurun gelişmesi, partiye aidiyetin pekiştirilmesi ana gündemimizdir. Bu aziz milletin Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgisi de inancı ve güveni de şüphesizdir, çünkü herkes tarafından da çok iyi biliniyor ki, vatandaşın deyimiyle Erdoğan, söz verdi mi tutar, mazlumun yanında saf tutup zalimin karşısında dik durur, o sadece Türkiye’de değil bütün dünyada mazlumun hamisi olarak bilinir. İktidarda olduğu süre boyunca ülkemiz hep sınıf atlamış, çıtasını yükseltmiş, dışa bağımlılığını azaltmış ve kendi savunma sanayisini güçlendirerek zalime korku salmıştır. Türkiye’yi zorluklardan, prangalardan, baskı ve bağımlılıktan kurtararak nereden nereye getirdiği herkesçe ayandır. Bizler de bu denli kıymetli bir liderin çalışma ekibi olarak bugün mahalle başkanlarımızla bir araya gelerek hem izlenimlerini istişare ettik, hem de yeni çalışma stratejilerimizi belirledik” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Arvas, konuşmasının devamında; “İl başkanlığı görevi tarafıma tevdi edildiği günden bu güne değin bütün teşkilat üyelerimizle birlikte sahada yer aldık ve ilçelerimizde teşkilat üyelerimizden kurmuş olduğumuz ekiplerce kırsal ve merkez mahallelerde ziyaretler gerçekleştirdik. Dün olduğu gibi bugün de sadece mahalle başkanlarımızla değil her kademeden bütün teşkilat üyelerimizle birlikte daima sahada, merkezde, kırsalda gece gündüz demeden vatandaşlarımızla bir araya gelip memleket sevdamızı pekiştireceğiz. Bugün ikinci toplantımızı da yine İl Koordinatörümüzün katılımıyla Danışma Meclisimizde gerçekleştirdik. Eylül ayı boyunca yapmış olduğumuz çalışma ve faaliyetlerimizi sergiledik. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz danışma meclisimizde ilimizin trafik, kentleşme, çevre, imar ve otopark gibi elzem olan konularını ele alıp istişaresini yaptık. Teşkilat üyelerimizin yoğun katılım sağladığı danışma meclisimizde müzakereler kısmında, talep ve önerileri ilgili kurumlara iletmek üzere not aldık. Danışma meclisi toplantılarımız, kırsal ve merkez mahalle ziyaretlerimiz düzenli olarak devam edecektir” diye kaydetti.

Arvas, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı; “Biz bütün kademelerimizle birlikte milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz. Batıda hangi yatırım varsa ilimizde de olması için çaba ve gayretimizi gösteriyoruz. Genel merkezimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız ve Bakanlarımız tarafından ilimize sürekli ziyaretler gerçekleştiriliyor, bugün de toplantımıza katılarak bizleri son derece mutlu eden il koordinatörümüz Sayın Mehmet Erdoğan’a teşekkür ediyor, onun aracılığı ile Sayın Cumhurbaşkanımıza ilimizin selamını iletiyoruz.”

Genel Merkez İl Koordinatörü Mehmet Erdoğan ise, “Özellikle mahalle başkanları konusunda il başkanlığımızın sunduğu listeden rastgele aramalar yaparak mahalle başkanları ile konuşma fırsatı buldum. Bugün de katılmış olduğum İpekyolu mahalle başkanları toplantısı ve İl Danışma Meclisi programları beni ziyadesiyle memnun etti. Düzenli bir teşkilat çizelgesi kuran İl Başkanlığımızı ve ilçe başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hepimiz de çok iyi biliyoruz ki sahada olan kazanır, sadece sahada olmak yetmiyor, aynı zamanda vatandaşa dokunmak da gerekiyor. Bugün bu tablo gösterdi ki AK Parti Van il ve ilçe teşkilatları Cumhurbaşkanımızın yolunda ilerleyerek onun direktifleri doğrultusunda hareket etmektedir. Bütün teşkilat üyelerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.