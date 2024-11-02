HALİL ULUAY NE ZAMAN RAHATSIZLANDI?

Dün akşam saatlerinde, yoğun bir günün ardından aniden göğüs ağrısı hissetmeye başlayan Uluay, hemen Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye ulaştığında yapılan muayenelerde, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bu durum, hem siyasi çevrelerde hem de halk arasında büyük bir endişe yarattı, çünkü Uluay'ın sağlık durumu kamuoyunun gündeminde yer edindi.

ANJİYO SONRASI HAYATİ TEHLİKE ATLATTI MI?

Uluay, hastaneye vardığında acil müdahale gerektiren bir durumda olduğu anlaşıldı ve hemen anjiyo işlemi gerçekleştirildi. Doktorlar, müdahale sonrasında Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi. Şu anda koroner yoğun bakım servisine kaldırılmış olan Uluay'ın tedavi süreci devam ediyor. Bu süreç, hem ailesi hem de partisi için oldukça stresli bir dönem haline geldi. Uluay’ın sağlık durumu, medyada ve sosyal medya platformlarında sıkça konuşulmakta; destek mesajları yağmur gibi yağıyor. Bu durum, toplumda yaşanan endişenin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

HALİL ULUAY KİMDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Halil Uluay, 1975 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğmuş bir siyasetçidir. Eğitimini İzmir Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış ve uzun yıllar Kastamonu Barosu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Uluay, AK Parti çatısı altında da önemli görevlerde bulunmuş; iki dönem Kastamonu İl Genel Meclisi Üyeliği ve AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Uluay, siyasetteki kariyeri boyunca pek çok insana dokunan projelere imza atmıştır.