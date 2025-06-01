2024’ün “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, evlenen çiftlere yönelik sosyal ve ekonomik destekler birçok alanda artarak devam ediyor.

Evliliğe adım atan genç ailelerin hem sosyal hem de ekonomik anlamda güçlendirilmesi hedefiyle başlatılan projelerin yanı sıra devlet, dijital dünyaya erişimi kolaylaştıracak adımlar da atıyor.

Bu yardımlardan biri de Türksat’tan geldi.

3 AYLIK ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ

Türksat, “Aile Yılı” vizyonuna katkı sağlamak amacıyla yeni evlenen çiftlere özel bir kampanya başlattı.

Kablonet markası üzerinden sunulan kampanya ile evliliğin ilk yılında başvuran çiftlere, 50 Mbps sınırsız internet hizmeti ilk 3 ay boyunca ücretsiz olarak sağlanacak.

UYGUN FİYATLI İNTERNET İMKANI

Kampanya, yıl sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli olacak.

Ayrıca 50 Mbps hızın yanı sıra 100 Mbps hız için ilk 3 ay yine ücretsiz olmak üzere, sonraki 12 ayda aylık 589 lira, 200 Mbps hız için 639 lira, 500 Mbps hız için 739 lira ve 1000 Mbps hız için ise 839 lira ödenerek kampanyadan faydalanılabilecek.

EVLİLİK CÜZDANI YETERLİ

Sadece evliliğin ilk yılı içinde başvuran çiftleri kapsayan bu fırsat, ekonomik destek sunmasının yanında, genç ailelerin dijital dünyaya güçlü bir başlangıç yapmasına olanak tanıyacak.

Aile yapısının güçlendirilmesinin sadece sosyal değil, aynı zamanda dijital anlamda desteklenmesi amacıyla başlatılan kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcılar, evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat il müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarına başvurarak tarifeye geçiş yapabilecek.