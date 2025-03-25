Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerine ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak "Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık" ifadelerini kullandı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan, aile hekimlerinin yazdığı ilaçların süresinin uzatıldığını belriterek şu ifadeleri kullandı.

AİLE HEKİMLERİNİN YAZDIĞI İLAÇLARIN SAYISI ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle;

5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldık.

Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık.

Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.