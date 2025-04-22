Ahlat Özel İdare Şantiyesi Bakımevi önünde yapımına başlanılan merkezin temel atma töreni, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, tesisin Ahlat’a ve Bitlis’e hayırlı olmasını dileyerek, "Van Gölü olarak adlandırdığımız gölümüz tarihte Bahri Ahlat olarak geçiyor ve bu güzel gölün yaklaşık 430 kilometrelik kıyı şeridinin 230 kilometresi hatta 240 kilometresi Bitlis il sınırlarında bulunmaktadır.

Kubbet-ül İslam şehrimiz Ahlat adeta bir çeşm-i cihan olarak göl kenarında, Süphan Dağı eteklerinde, çok güzel bir coğrafyada kadim medeniyetimizin ilk ev sahipliğini yapmış şehir olarak en güzel şekilde burada duruyor. Tabi şehirlere ve insanlara hizmet etmek gerekiyor. Bu çerçevede çok değerli belediye başkanımız bize bu güzel projeyle geldiğinde çok ciddi heyecan duyduk. Projenin hayata geçmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığımızla çok ciddi çalışmalar yapıldı.

Başkanımıza, vekilimize ve il başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu projenin kabul edilmesi, burada bu projenin aplike edilmesi noktasında il özel idaremizin de çok emeği geçti. İl Genel Meclisi Başkanımız ve üyelerine teşekkür ediyorum. Tabi biz gençlerimizin sadece derslerinde başarılı olmasıyla yetinemeyiz. Gençlerimizin sporda da başarılı olması, onların özgüvenli bir şekilde yetişmesini çok fazla önemsiyoruz.

İşte böyle bir sahil kentinde, Kubbet-ül İslam şehri Ahlat'ta, Bahri Ahlat'ta, Ahlat denizinin kenarında gençlerimizin, tabi ki bütün vatandaşlarımızın spor, ama başta su sporları olmak üzere bu sporlarla birlikte yetişmesi milletimizin, vatandaşımızın, gençlerimizin denizciliğe özendirilmesi anlamında çok kıymetli. Ben bu güzel tesisin kısa bir süre içinde tamamlanmasını temenni ediyorum. Bölgenin en güzel ilçelerinden başında gelen Ahlat'ımıza ayrı bir değer katacağına yürekten inanıyorum. Bütün vatandaşlarımızın şimdiden burayı en güzel şekilde değerlendireceğini ifade ediyorum. Emeği geçenlerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ahlat’a, Bitlis’e hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise açılışa katılan herkese teşekkür ederek, 3 etaptan oluşan projelerinin temel atma töreninde bir arada olmaktan duyduğu sevinci dile getirdi. Başkan Gülmez, projenin detayları da ilgili bilgiler paylaşarak, "Birlikteliğimizin memleketimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabası içerisinde olduk.

İşte bu vesileyle büyük bir aşkla giriştiğimiz ve Ahlat'ı bir cazibe merkezi haline getirecek projelerden biri olan su sporları merkezinin temel atma töreni için bir aradayız. Yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine inşa edeceğimiz projemizde 3 katlı 988 metrekare inşaat alanına sahip binamızda kayıkhane, revir, bay bayan mescit, duş ve giyinme kabinleri, kafeterya ve teras ile halkımızın hizmetinde olacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurban kesilerek ilk harç Vali Karakaya ve protokol tarafından kürekle atıldı. Bir süre alanda gezi ve incelemelerde bulunan Vali Karakaya, toplu hatıra fotoğrafıyla birlikte alandan ayrıldı. Temel atma törenine Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.