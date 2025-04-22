Her yıl 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında Van Balığı av yasağı uygulanıyor. Söz konusu tarihler arasında Van Balığını avlamak yasak. Bu tarihler arasında balığı en iyi şekilde korumak ve göç yolculuğunun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlar gerekli tedbirler alarak çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda son olarak Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yeni toplantılar yapıldı.

Toplantılara, inci kefali av yasağı sürecinde sahada görev alacak zabıta ve ilçe personelleri katıldı. Toplantıda, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde görevli personeller bilgilendirildi.

Van Gölü’nde yaşayan endemik bir tür olan Van Balığının av yasağı boyunca en iyi şekilde korunması için gerekli tedbirler alındı. Bu süre zarfında duyarlılık gösterilerek balığın avlanmaması, satılmaması ve alınmaması isteniyor.