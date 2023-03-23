Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 12.19'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

SON DAKİKA |DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Gaziantep, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Sezer, bölgedeki saha çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.