Afad Duyurdu! Bursa'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.14'te meydana gelen depremin merkez üssünü Bursa'nın Gemlik ilçesi olarak açıkladı.

Yerin 10,86 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, Gemlik ilçesinin yanı sıra Orhangazi ilçesi ile kent merkezinde de hissedildi. Gemlik'te paniğe kapılanların dışarı çıktıları görüldü.

BAŞKAN SERTASLAN: GEMLİK'TE SIKINTI YOK

Merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesinde, saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğünde depremin ardından Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, açıklama yaptı.

Başkan Sertaslan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, "İyiyim, iyi olma gayretindeyiz, geçmiş olsun hepimize. Bir hasara dair ihbar yok. Bizim de bölgelerde, muhtarlar üzerinden yaptığımız ilk araştırma, ki yüzde 80'ini aradık köylerimizin, dış mahallelerimizin, bir sıkıntı yok" dedi.