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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.36'da Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği ise 7.3 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 5.0 km olarak duyurdu.

BAŞKAN ALADAĞ'DAN AÇIKLAMA

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Şu an olumsuz bir durum yok. Tüm muhtarlarımızla görüşmeye çalışıyorum. Şu ana kadar bize yansıyan herhangi olumsuz bir şey yok. Ekiplerimizin arazi taraması devam ediyor."

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Adana ilimizin Aladağ ilçesinde saat 17.36’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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