Lider Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

YUSUF BARASI, KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı.

ADANA DEMİRSPOR, SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı.

Bunun ardından önce mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti.