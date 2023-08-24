UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor deplasmanda Belçika ekibi Genk'le karşılaştı. KRC Genk Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Adana Demirspor'un golünü 47. dakikada Emre Akbaba atarken Genk'in gollerini 77. dakikada Arokodare ile 90+3. dakikada Munoz kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak. Rövanş maçının ardıdan tur atlayan takım gruplara kalacak. Elenen ekip ise Avrupa'ya veda edecek. internethaber