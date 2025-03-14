Adalet Bakanlığı, Van dahil birçok ilde personel alımı yapacak. Birçok kentte alımın yapılacağı belirtilirken, 2024 yılı KPSS puan türünden en az 70 puan ve üzeri alan adayların başvuru yapabileceği belirtildi. İlana göre Van’da 1 personel alınacak.

Söz konusu alımlar için başvurular 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayacak ve 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23:59’da sona erecek.

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

İlanda, personel alımına ilişkin şartlar şu şekilde açıklandı;

-35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak,

-Arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek.

İlanın tüm detaylarına (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasından Orman Genel Müdürlüğü başlığı altındaki linkten ulaşabilir.