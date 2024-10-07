Suç Türlerine Göre Yeniden Değerlendirme

Toplumdan yükselen eleştirilerin dikkate alınmasının zorunlu olduğunu belirten Bakan, toplumun suçlardan korunmasının öncelikli bir hedef olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, kamuoyunun infaz yasasıyla ilgili görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini söyleyerek, eleştirilerin yanı sıra ceza hukukuna dair uzmanlarla da görüşmeler yapacaklarını açıkladı.Tunç, bazı suçlar için "iyi hal indirimi" uygulamalarının toplumsal rahatsızlıklara yol açtığını belirtti. Kasten öldürme ve yaralama gibi suçlarla ilgili uygulamaların gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Bakan, bu tür durumların ceza uygulamalarıyla ilgili kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını vurguladı. Ayrıca, ceza infaz sisteminin caydırıcı olmasının ve suç öncesi tedbirlerin öneminin altını çizdi. Suçun önlenmesine yönelik eğitim programlarının ve aile bilgilendirmelerinin artırılmasının gerekliliğine de dikkat çekti.

Yargı Süreçlerinin Hızlandırılması Gerekiyor

Bakan Tunç, yargı süreçlerinin uzunluğuna dair kaygıların giderilmesi gerektiğini belirtti. Yargı reformu stratejileri kapsamında, duruşma sürelerinin kısaltılmasının önemine işaret eden Tunç, adli süreçlerde gecikmeleri önleyecek adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Mahkemelerin, bilirkişi raporları gibi süreçleri hızlandırması ve duruşma aralıklarını kısa tutması gerektiğini vurgulayan Bakan, bu değişikliklerin yargı sisteminin etkinliğini artıracağını savundu.