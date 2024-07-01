Yargı paketinin en dikkat çekici maddelerinden biri, mükerrer suçlara yönelik af düzenlemesi. AK Parti Meclis grup yönetimi ve bürokratlar, cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak ve hükümlü sayısını kontrol altında tutmak amacıyla titiz bir çalışma yürütüyor.

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları bürokratlarının da katıldığı son görüşmede, mükerrer suçların affedilmesi konusu gündeme alındı. Bu madde, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki milletvekili kampında tanıtılan taslak çalışmada da yer aldı.

Cezasızlık Algısı Yaratmayacak!

Yapılacak düzenleme, 1 yıl veya daha az hapis cezası olan ve ikinci bir suç işlememek şartıyla cezası ertelenen kişileri kapsayacak. İkinci kez suça karışılması durumunda, ilk suçtan kalan ceza affedilecek. Ancak bu af, cezasızlık algısı yaratmayacak şekilde basit suçları kapsayacak.

Özellikle kamuya yönelik yapılan gösteri, kanuna muhalefet gibi suçlar ve ölüm veya yaralanmaya neden olmayan trafik kazaları nedeniyle ceza alan kişiler bu affa dahil edilecek. İkinci bir suça karışmadıkları takdirde, ilk suçlarından kaynaklı ceza infazları affedilecek.

Bürokratların Titiz Çalışması

AK Parti'nin Meclis grup yönetimiyle yapılan toplantılarda, cezaevlerindeki yoğunluğu engellemek amacıyla titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bu düzenlemeyle, ceza infaz kurumlarında hükümlü sayısının çoğalmaması hedefleniyor.

Sonbaharda Yeniden Gündeme Gelecek Maddeler

9'uncu Yargı Paketi'nin ilk aşamada 38 maddeye indirilen kısmı hızla TBMM'de görüşülecek. Geriye kalan maddeler ise sonbahar aylarında yeniden gündeme getirilecek. Bu süreçte, mükerrer suçların affına yönelik detayların netleşmesi bekleniyor.