Yeni kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan yeni gazeteye göre, 9 hükümlüye af kararı verildi.
SAĞLIK NEDENİYLE AF KARARI GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli suçlardan hüküm giymiş 9 mahkumun kalan cezaları, sağlık durumları nedeniyle kaldırıldı.
AF KARARI ÇIKANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affettiği isimler Mehmet Tunç, Ali Kapu, Mustafa Şahbudak, Mahmut Altun, Serkan Şencan, Mustafa Eğmen, Süleyman Kızılkaya, Abdullah Şen ve Adem Kozu oldu.
Kaynak: Ensonhaber