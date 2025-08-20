Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’ne destek olmak amacıyla Van İl Emniyet Müdürlüğü jest yaparak, kulüp için 65 VAN 65 plakasını tahsis etti.

Ardından söz konusu plaka açık artırmaya çıkarılarak kulübe gelir sağlanması amaçlandı. Ancak şuana kadar beklenen rakamlar gelmeyince Van Spor FK plakayı satmadı ve istenilen rakamın verilmesini bekleme kararı aldı.

BAŞKAN TEMEL KONUŞTU

65 VAN 65 plakasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, “Plaka şu an elimizde, alıcısı da var ama bekletiyoruz. Eğer Vanlıysak, bu plakaya 65 milyon TL verilmesi gerek. Umarım bu özel plaka hak ettiği değeri bulur.” dedi.

Temel, son olarak şunları kaydetti; “Bu memleket için, Van Spor için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu takım bu noktaya kolay gelmedi. Bizden desteklerini esirgemeyen Valimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama daha fazla birlik ve dayanışmaya ihtiyacımız var.”