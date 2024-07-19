Rekor Kırdı! CMF Phone 1, 100 Bin Adedi 3 Saatte Tükett!

Nothing'in ünlü tasarımlarıyla dikkat çeken alt markası CMF, Phone 1'i tanıttı. 200 dolarlık (yaklaşık 6000 TL) fiyat etiketiyle dikkat çeken bu telefon, Dimensity 7300 işlemci ve 8GB RAM gibi güçlü özellikler sunuyor. İlk satışa çıktığı 3 saat içinde 100 bin adetin üzerinde bir satış rakamına ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

CMF Phone 1 Özellikleri ve Fiyatları

CMF Phone 1, Cuma günü itibarıyla Avrupa ve Asya pazarlarında satışa sunuldu. İşte bu telefonun dikkat çeken özellikleri:

Ekran: 6,67 inç Super AMOLED, Full HD+ kalitesinde, 120Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı.

Kamera: Ön tarafta 16 Megapiksellik selfie kamerası, arka tarafta ise 50 Megapiksellik ana kamera ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü.

İşlemci ve RAM: MediaTek Dimensity 7300 işlemci, 6GB ve 8GB RAM seçenekleri.

Depolama: 128GB ve 256GB seçenekleri.

Pil ve Şarj: 5000 mAh batarya, 33W hızlı şarj desteği.

Fiyatlandırma

6GB/128GB versiyon: 191 dolardan başlıyor.

8GB/256GB versiyon: 306 dolara kadar çıkıyor.

CMF Phone 1, uygun fiyatı ve yüksek performansıyla teknoloji severlerin ilgisini çekti. Telefonun bu denli hızlı bir şekilde tükenmesi, teknoloji pazarında büyük bir yankı uyandırdı.