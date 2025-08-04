Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan verilere göre 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye sınır kapılarından giriş yapan toplam yabancı sayısı 21 milyon 399 bin 784 olarak açıklandı.

2025 yılının ilk yarısında yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı sınır kapılarına bakıldığında İstanbul 8 milyon 635 bin 589 kişi ile ilk sırada yer aldı.

5 milyon 802 bin 922 kişi ile Antalya ikinci sırada, 1 milyon 840 bin 660 kişi ile Edirne üçüncü, 1 milyon 195 bin 812 kişi ile Muğla dördüncü, 655 bin 207 kişi ile Artvin beşinci, 620 bin 358 kişi ile İzmir altıncı sırada yer aldı.

Bu dönemde Van’a ise 319 bin 841 yabancı ziyaretçi sınır kapısı üzerinden geldi.

Van’a bu dönemde hava yolu ile 8 yabancı gelirken, demir yolu ile 6 bin 632, kara yolu ile gelen yabancı sayısı ise 313 bin 201 olarak açıklandı.

2025 yılı Ocak ayında Van’ı 52 bin 702 yabancı ziyaret ederken, Şubat ayında 49 bin 81 kişi, Nisan ayında 45 bin 410, Mayıs ayında 50 bin 468, Haziran ayında ise 66 bin 99 yabancı ziyaret etti.