Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon verilerine göre, enflasyon oranı aylık %1,64, yıllık ise %71,60 olarak belirlendi. Bu rakamlar doğrultusunda Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılması gerekiyordu.

Ancak SGK'nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) 4A, 4B ve 4C kapsamında emekli maaşı alan vatandaşlar, zam farklarının neden hala hesaplarına yatmadığını merak ediyor.

Zam Farkı Ne Zaman Yatacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaş farklarının ne zaman ödeneceği konusunda açıklamalarda bulundu. Güler, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlar için Temmuz 2024 dönemi zam farkları 26 Temmuz 2024 Cuma günü hesaplara yatırılacak" dedi. SGK'nın yaptığı duyuruya göre, toplamda 11 milyar TL tutarındaki zam farkları, Banka ve PTT şubelerine yatırılacak.

SSK ve Bağkur Emeklileri İçin Durum Ne?

SGK'nın açıklamasına göre, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında olan SSK ve Bağkur emeklileri için de 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren hesaplanan zam farkları 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecek. SSK ve Bağkur emeklileri, zam farklarının neden henüz yatmadığını sorgularken, SGK yetkilileri bu ödemelerin belirlenen tarihte yapılacağını vurguladı.