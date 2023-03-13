2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası piyasalardaki dalgalanma ve yüksek enflasyon, tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkisi altına aldı.
Çoğu sektör bu olumsuzluktan etkilenirken bunlardan biri de otomotiv sektörü oldu. Özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, neredeyse satışlarını durdurma noktasına getirdi.
6 ay ve 6 bin kilometre şartı
İkinci el otomobil alım satımda yeni dönem otomobil alım-satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidilmişti.
İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirilmesinin ardından, 2022 ve 2023 model araç ilanları büyük oranda artış gösterdi.
400 bin TL altında sadece 3 araç kaldı
Türkiye'de 400 bin TL’nin altında sadece 3 adet sıfır araç kaldı, 400-500 bin TL’nin arasında 13 adet otomobil bulunuyor. Sıfır otomobillerin ortalama fiyatı ise 459 bin TL.
600 bin TL'nin altında alınabilecek en ucuz sıfır otomobillerden bazıları şu şekilde:
Hyundai i10 1.0 MPI Jump - Benzin Manuel: 370 bin TL
Hyundai i10 1.0 MPI Jump - Benzin AMT: 392 bin TL
HYUNDAİ i10 1.2 MPI Elite - Benzin Yarı Otomatik: 402 bin 500 TL
RENAULT Taliant 1.0 SCE Joy - Benzin Manuel: 403 bin TL
FIAT Egea 1.4 Fire 95 HP - Benzin Manuel: 392 bin 900 TL
Kia Picanto 1.0 MPI Feel: 445 bin TL
Renault Taliant - 1.0 SCE Joy: 453 bin 900 TL
Renault Clio 1.0 SCe Joy H: 459 bin 900 TL
Hyundai i20 - 1.4 MPI Jump: 466 bin 500 TL
Citroen C3 1.2 PureTech Feel: 474 bin 400 TL
Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance: 539.900 TL
Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS: 554.900 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump: 550.500 TL
Dacia Sandero Essential Tce 90 bg CVT: 546.900 TL
Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style: 539.000 TL
Piyasada son durum
400 bin TL’nin altında sadece 3 adet araç kaldı.
400-500 bin TL’nin arasında 13 adet kaldı. Ortalama fiyatı: 459 bin TL
500-600 bin TL’nin arasında 28 otomobil kaldı. Ortalama fiyatı: 544 bin TL
600-700 bin TL arasında 57 otomobil kaldı. Ortalama fiyatı: 653 bin TL
A segmentinde sadece 14 araç kaldı.
B segmenti fiyat ortalama fiyat: 838 bin TL
C segmenti fiyat ortalaması: 1086 bin TL
Satışlarda şubat rekoru kırıldı
Otomobil fiyatları artmaya devam ediyor olsa da satış rakamları şaşırtıcı seviyede yükselmeyi sürdürüyor.
Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı Şubat ayına göre yüzde 63,4 büyüyerek 81 bin 148 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı olarak kayıtlara geçti.
Şubat ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 58 bin 907 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 85,2 artışla 22 bin 241'e ulaştı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 artarak 132 bin 42 olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 artışla 96 bin 195, hafif ticari araç satışları da yüzde 69,7 artarak 35 bin 847 oldu.
Şubat ayında en çok satış yapan 10 otomobil markası şu şekilde:
Fiat 12.924
Renault 7.318
Peugeot 5.065
Hyundai 4.014
Opel 3.519
Dacia 3.312
Volkswagen 3.235
Skoda 2.971
Citroen 2.198
BMW 1.692
En çok satan otomobil modelleri
Şubat ayında en çok satış yapan 10 otomobil modeli ise şu şekilde:
Fiat Egea 9.173
Renault Clio 5.135
Fiat Egea Cross 3.620
Dacia Duster 2.551
Peugeot 3008 2.016
Hyundai i20 1.944
Peugeot 2008 1.889
Opel Corsa 1.786
Volkswagen T-ROC 1.732
Hyundai Bayon 1.328