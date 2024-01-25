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Son günlerde Avrupa’da "4 gün okul 3 gün tatil" şeklinde uygulanan eğitim modelinin Türkiye’de de uygulanıp uygulanmayacağına dair meraklar gittikçe artmıştı. MEB'den bu konuya dair açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "4 gün okul 3 gün tatil" konusuna ilişkin net kararını verdi. Öğretmen, öğrenci ve velilerin içine su serpecek bir karar alındı.

Okullar 4 gün olacak mı?

Avrupa'nın bazı ülkelerinde uygulanan "4 gün okul 3 gün" tatil şeklinde uygulanan eğitim sistemi Türkiye’de de ilgi gördü. Son günlerin gündem konusu olan bu konu hakkında ise belirsizlik ortadan kalktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuya dair net bir açıklama geldi. Veliler ve öğrenciler arasında bu sistem farklı görüşlere neden olsa da Bakan Yusuf Tekin son noktayı koydu.

Bakan Tekin’den net karar…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in geçtiğimiz günlerde konuya dair yaptığı açıklamada, Türkiye’de şu an için “4 gün okul 3 gün tatil” sisteminin uygulanmasının söz konusu olmadığını duyurdu.

Ayrıca Tekin açıklamasında, Türkiye'nin eğitim sistemine dair gelecekte ne gibi değişiklikler yapılacağının henüz belirsiz olduğunu, Avrupa'da bu sistemi benimseyen ülkelerin sayısının artmasıyla Türkiye'nin de eğitim politikalarında yeniliklere açık olduğu ancak mevcut durumda bu sisteme geçişin planlanmadığının altını çizdi.