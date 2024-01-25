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Küresel piyasalarda, önemli ekonomilerin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalinin gündemde kalmaya devam etmesi risk iştahını beslemeyi sürdürürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

FED FAİZ KARARI BEKLEYİŞİ

Dün, dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri üretim tarafında çarkların yavaş yavaş dönmeye devam ettiğini gösterdi. ABD'de imalat sanayi PMI ocakta 50,3'le son 15 ayın en yükseğine çıkarak beklentileri aşarken, söz konusu veri imalat sanayisinde yeniden genişleme bölgesine girildiğine işaret etti.

Bu durum ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiği şeklinde yorumlanırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine gidebileceği ihtimali zayıflamayı sürdürdü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, martta da yüzde 57 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutulacağı öngörülüyor.

YURT İÇİNDE GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA

Bugün TCMB PPK toplantısında Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 45’e çıkarması ve bunun mevcut sıkılaştırma döngüsündeki son faiz artışı olması öngörülüyor.

Metin içinde sıkılaştırma politikasında hedeflenen seviyeye gelindiği önümüzdeki dönemde yurt içinde ve dışında enflasyon, jeopolitik riskler ve resesyon beklentilerinin gerçekleşmelerinin takip edilerek politika belirleneceğinin özetlenmesi bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ons altında yükseliş denemeleri yılbaşından bu güne her zaman dolarda yaşanan değer kazancı ve tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ile kesildi. Tüm bu gelişmelere rağmen 2000 dolar altına net bir kırılım da görülmedi.

Gram altın kur ve ons altın fiyatlamalarında bir yöne net kırılım gerçekleşmemesinin sonucunu yatay fiyatlama ile piyasaya veriliyor. Bugün gram altın üzerinde etkili olan dolar kurunda yatay fiyatlamanın devam etmesi ve ons altında dün yaşanan geri çekilmenin ardından yükselişin ise sınırlı kalması bekleniyor.

ONS ALTIN FİYATI İÇİN KRİTİK SEVİYELERİ AÇIKLADI

Ons altın ve gram altında kritik seviyeler neler? Kapalıçarşı’da altının gram fiyatının 2070 liraya yaklaştığını ancak bankalarda bu rakamın 1970 TL seviyelerinde olduğuna vurgu yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Özellikle Avrupa ve Amerika Merkez Bankalarının faiz indirimi biraz ötelenmiş durumda.

Altın fiyatları o faiz baskısından küçük de olsa etkileniyor. Kısa sürede ons altında 2020-2070 dolar aralığında bir fiyat bekliyoruz. Bu toplantılar geçtikten sonra ortaya çıkacak karar metinlerinde faiz indirimine ilişkin ipuçları yakalanırsa altında yukarı yönlü seyirler görülebilir.

O zaman da 2075-2150 dolar bandına geçeceğiz. Zaten daha önce de bu rakamları görmüştü. Bu arada jeopolitik gerginlikleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Dolayısıyla altın bundan sonra gerileme değil her ayda ya da her çeyrekte biraz daha yönünü yukarıya çevirecek gibi görünüyor. Zaman zaman hızlı yükselişlerde satışlar da gelebilir” dedi.

GRAM ALTIN TAHMİNİ

Gram altın fiyatı içinse uzman isim, “İç piyasada gerilemelerde 2050 TL, yükselişlerde de 2100 lira gibi bir fiyat bekliyoruz” dedi.

TCBM faiz kararı içinse, “Faiz beklentisi artık piyasada satın alınmış gibi görünüyor. Ben de 250 bp’lık bir faiz artırımı yapılacağı kanaatindeyim. Ama burada karar metnindeki cümleler çok önemli olacak. Bu da fiyatlanmaya o noktada başlayacak” diyerek saat 14.00’te açıklanacak kararın önemine vurgu yaptı.