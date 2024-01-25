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MSB, "Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.