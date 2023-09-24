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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelecek. Önümüzdeki hafta yapılması beklenen toplantıda son şekli verilecek çalışma, Erdoğan’a sunulduktan sonra Meclis aşamasına geçilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde “Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Bu konuda yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz” açıklaması yaptı.

Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de “Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme ilkemiz var. En düşük maaş alan emeklilerimizin durumunun iyileştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu, o çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaptığı açıklamada “AK Parti hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz” dedi.

EMEKLİYE ZAM İÇİN 3 FORMÜL MASADA

Emekliler için yapılacak iyileştirme ve ara zam yasa ile yapılacağından, en erken Ekim ayında Meclis’e taşınacak.

Emekliler Ekim’de Meclis’e taşınacak torba teklife iyileştirmenin de eklenmesini beklerken, çalışmada 3 başlığın masaya yatırıldığı belirtiliyor.

Burada hem kök aylıkları artıracak hem en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formüller masada bulunuyor.

Birinci formül emeklilerin tamamına bir oransal artış yapılması.

Bu artış refah payı şeklinde yansıtılabilir. Buna göre Temmuz ayında refah payı ile birlikte yüzde 25 zam alan emeklilere ilave bir artış daha yapılmış olacak.

İkinci formül ise kök maaşlara yapılacak bir seyyanen artış şeklinde düşünülüyor.

Burada Temmuz ayında kök maaşı 7.500 TL’nin altında kalan emekliler yüzde 25 zam almış kök maaşları artmış ancak ellerine geçen para 7.500 TL’de kalmıştı. Bu durumun düzeltilmesi de sağlanmış olacak.

Burada seyyanen artışın kademeli olarak artırılması da söz konusu olabilir.

En düşük maaştan başlayarak bir kademe artışı gündeme gelebilir.

Üçüncü formülde ise taban maaşın artırılması var.

Bilindiği gibi 3.500 TL olan taban maaş önce 5.500 TL’ye ve ardından da 7.500 TL’ye çıkartılmıştı.

Bunun altında maaş alan emeklilerin aylıkları 7.500 TL’ye tamamlanarak ödeniyor. Burada Hazine desteği sağlanarak taban maaşa ulaşılıyor.

KONUŞULAN RAKAM 10 BİN TL

Taban maaşta yapılacak bir artış emeklilerin alacakları en düşük aylığı da yükseltmiş olacak.

Böylece Hazine desteği artırılacak ve emeklilere bir iyileştirme yapılmış olacak.

Burada konuşulan rakam ise 10 bin lira seviyesi. Öte yandan Ocak ayında yapılacak enflasyon artışının üzerine bir refah payı eklenmesi de gündemde.

EMEKLİLERİN OCAK ZAMMININ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde 654 oranındaki enflasyon öngörüsü ile yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 30’un üzerinde çıkıyor.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı bu oranda olurken memurlar ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşme artışı ile birlikte yüzde 49’u geçiyor. Burada yapılacak bir refah payı artışı ile tüm emeklilerin Ocak zammının yüzde 50’inin üzerine çıkması da öngörülüyor.

5 BİN TL'LİK ÜÇÜNCÜ İKRAMİYE

Tüm bu çalışmaların dışında gündemde olan bir diğer konu ise emeklilere Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla ikramiye verilmesi.

Bu konuda bir çalışma yapıldığı, bir seferlik ödenmesi planlanan ikramiye tutarının en az 5 bin lira olması üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Türkiye Emekliler Derneği ise bu tutarın 10 bin lira olması yönünde çağrı yaptı. Eğer ikramiye verilmesi kararı alınırsa, düzenleme Ekim ayında torba yasa ile Meclis’e sevk edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitleneceğini açıklarken, düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak.

Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

Prim reformuyla emekli aylığı da yüzde 20 artacak. Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında reform adımları devreye girecek.

4A olarak tanımlanan işçi, 4C olarak tanımlanan memurlar için prim ödeme gün sayısı 7 bin 200, 4B olarak tanımlanan yani işverenler için ise bu süre 9 bin gün olarak uygulanıyor.

Yasal düzenlemeyle 4B kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek.

Bakanlık küçük esnafı, tüccarı daha az primle emekli edecek model üzerinde çalışıyor. Yapılacak çalışmayla esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi.

Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.

SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9000 prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor. Bağ- Kur'da emeklilik tarihi prim ödenen güne göre belirleniyor.

1261 KURALI DEĞİŞECEK

Esnafın gelirini de artıracak prim düzenlemesiyle emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek.

Emekli aylığı hesaplamasında, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet (360x7= 2520 gün) süresi esas alınıyor.

Bu kural sadece SSK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor. Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor. Örneğin sigortalının hem Bağ- Kur hem de SSK ödemesi varsa bu 7 yıllık dönemde en fazla primin yatırıldığı sigorta kolundan aylık bağlanıyor.

Primler eşitse de son sigortalılığı hangi statüdense oradan emekli aylığı bağlanıyor. Esnafın prim yükünün düşmesiyle birlikte bu kural da ortadan kalkmış olacak.

Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7 bin 200 günü tamamlayan emekli olabilecek. Ayrıca Bağ- Kur'da 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik de SSK'lı çalışanlar için olduğu gibi 4 bin 500 güne inecek.

EMEKLİ AYLIKLARI YÜZDE 20 ARTACAK

EMEKLİLİK için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yıl (1261 günü) prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş oluyor.

Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor.

Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek.

Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak.

Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek.

Emekli maaşı zammı için son dakika gelişmeler, binlerde emekli tarafından yakından takipi ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli zammı için çalışmaların devam ettiğini belirtmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da emekli maaş zammına ilişkin son değerlendirme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları devam eden emekli maaşı zammına ilişkin merak edilen tarih açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '' Fazla uzamaz'' şeklinde ifade ettiği emekli zammı oranı ne kadar olacak?

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ve memur maaşlarına ilişkin son durumu paylaşmıştı. İşte, emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kedisine yöneltilen sorulara karşılık emekli maaşlarına ilişkin şu sözleri dile getirdi: ''Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor.

Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız.

Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.''

SSK / BAĞ-KUR EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da; "Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da; "Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır.

Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devam eden emekli aylıklarına yönelik çalışmaların tamamlanınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu yıl olduğu gibi refah payı da dikkate alınarak oransal artışla iyileştirme yapılması birinci seçenek arasında bulunuyor.

Bu durumda ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor.

Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak.

Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.

10 BİN 332 LİRAYA ÇIKACAK

Ayrıca 7500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek.

Bugün itibariyle 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira, 9 bin 400 lira alan da 12 bin 949 lira alacak.

Emeklilere 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de artacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.

KADEMELİ BİR ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.

Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor.

Emekliler yeni yılda enflasyon zammıyla gelen kesin artış oranını ise 3 Ocak'ta öğrenecek.

SSK, Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında (yapılacak düzenlemeyle refah payı ya da seyyanen artış da olacak) memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

3 OCAK'TA NETLEŞECEK

Çalışma Bakanlığı'nca ortaya konulacak formüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

. Bakan Vedat Işıkhan, "Söz verdik. Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak, çalışıyoruz" derken, emekliler yeni yılda enflasyon zammıyla gelen artış oranını da 3 Ocak'ta öğrenecek.

Bugün 7500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesinin artıp artmayacağı da merak ediliyor.

. 2019'da 1000 lira olan en düşük emekli aylığı 2020'de 1500, 2022 Ocak ayında 2500, Temmuz ayında 3500, 2023 Ocak ayında 5500, Mart ayında 7500 liraya yükseltildi.

BAĞ-KUR'LULARIN PRİM GÜNÜ İNDİRİLECEK

Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek.

Yapılacak düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde Bağ-Kur'lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne düşürülecek. Böylece 1800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak. haber7