Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde okul öncesi, ilk ve ortaokulu olmadığından dolayı öğrenciler, karşı mahallede bulunan okullara gitmek zorunda kalıyor ve bunun için kentin trafik açısından en yoğun olduğu İpekyolu Caddesi'ni kullanıyor.

Bazı öğrenciler velileri gözetiminde üst geçitten karşıya geçerken, bazı öğrenciler ise üst geçit yerine kara yolunu kullanarak tehlikeye yol açıyor. Bölgede yaşayan veliler, mahallelerinde atıl durumda olan yapının okula dönüştürülmesini istiyor.

“4 öğrencimiz trafik kazasında hayatını kaybetti”

Açıklamalarda bulunan Seyithan Acar isimli vatandaş, mahallelerinde anaokulu, ilk ve ortaokulun olmadığını belirtti. Bakanlığa yazdığı dilekçeye cevap geldiğini ve okulun 2023-2025 yılları içerisinde yatırım programına alındığını ifade eden Acar, "Çocuklar karşıdan karşıya geçmek için Van-Erciş yolunu kullanıyor. Dilekçemden de belirttiğim gibi, şu ana kadar 4 öğrencimiz okula giderken trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bazı aileler çocuklarını üst geçitte geçiriyor ancak velisi olmayan bazı çocuklar ise bu geçidi kullanmıyor. Böylece bir kazaya davetiye çıkarıyor. Yetkililerden mahallemizde bir an önce bir okulun yapılmasını istiyoruz” dedi.

Sabah öğrencilerini okula bırakan veliler de bazen işlerinden dolayı çocuklarına eşlik edemediklerini, bu durumlarda çocukların da üst geçidi kullanmadıklarını dile getirdi.

Sabah saatlerinde okula giden çocuklar da bazı arkadaşlarının üst geçidi kullanmadığını, bazen kazalara şahitlik ettiklerini kaydetti. iha